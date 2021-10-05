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Происшествия

Более 4,5 миллионов рублей перевели мошенникам псковички

05.10.2021 13:06|ПсковКомментариев: 0

Пять жительниц Псковской области стали жертвами телефонных мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, две жительницы областного центра, жительницы Порхова, Великих Лук и Великолукского района после общения с мошенниками лишились в общей сложности более 4,5 млн рублей.

Злоумышленники использовали различные способы обмана, чтобы завладеть деньгами. Одни заявили, что необходимо незамедлительно предотвратить возможное несанкционированное оформление кредита, другие предложили через сайт получить работу. Мошенники также вводили в заблуждение своих собеседниц, рассказывая о неких заманчивых перспективах инвестиционных вложений через торговую платформу.

Потерпевшие обратились в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются стражами порядка в рамках возбужденных уголовных дел.

Теги: #мошенники #деньги #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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