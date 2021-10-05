Происшествия

Спасатели помогли пассажирам севшего на мель катера под Псковом

Спасатели помогли пассажирам севшего на мель катера под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о севшем на мель катере на реке Великой поблизости от деревни Устье (Логозовская волость) поступила 5 октября в 20.35.

В катере находились пять человек. В 01.30 6 октября с катера спасли 5 человек силами поисково-спасательного отрада Пскова. Состояние спасенных удовлетворительное.

В пресс-службе уточнили, что спасатели добирались до места происшествия на автомобиле, а людей транспортировали с помощью лодки.