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Росгвардейцы задержали великолучанина за кражу алкоголя из магазина

06.10.2021 10:27|ПсковКомментариев: 0

За кражу спиртных напитков из магазина задержали мужчину в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

5 октября экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» находился на маршруте патрулирования. Сотрудники получили информацию о срабатывании тревожной кнопки. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 40-летнего местного жителя, который украл из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи проводится проверка.

Теги: #кража #Росгвардия #алкоголь
Источник: Псковская Лента Новостей
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