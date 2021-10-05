Происшествия

Росгвардейцы задержали великолучанина за кражу алкоголя из магазина

За кражу спиртных напитков из магазина задержали мужчину в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

5 октября экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» находился на маршруте патрулирования. Сотрудники получили информацию о срабатывании тревожной кнопки. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 40-летнего местного жителя, который украл из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи проводится проверка.