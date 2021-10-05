Происшествия

Безработная гостья украла кошелек у пенсионерки в Бежаницком районе

Кошелек с деньгами украла безработная женщина, находясь в гостях у пенсионерки в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В деревне Дворцы безработная 33-летняя женщина находилась в гостях у пенсионерки в доме по улице Комсомольской. После визита у 66-летней потерпевшей пропал кошелек, в котором было 30 тысяч рублей. По данным следствия, подозреваемая распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Еще одна кража произошла и в деревне Аристово Печорского района. Из дома местного жителя похитили бензопилу и два сотовых телефона. Причиненный ущерб составил более 50 тысяч рублей. По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого, им оказался 53-летний местный житель. Похищенное изъяли.

Возбуждены уголовные дела. Проводится следствие.