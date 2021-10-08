Происшествия

Здания, постройку и автомобиль спасли при возгорании склада в Уграде

Здания, постройку и автомобиль спасли пожарные при возгорании в деревне Уграда Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, уточнена причина возгорания. Предварительно, это аварийный режим работы электропроводки внутри здания.

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В 16.56 в деревне Уграда (Псковский район, Завеличенская волость) загорелось нежилое здание склада размером 36х15 метров. Оно выгорело изнутри по всей площади, сгорело имущество.

Фото: Екатерина Лауцис / группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Спасено: 2 нежилых здания, 1 хозяйственная постройка, 1 автомобиль.