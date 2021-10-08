Происшествия

Пскович похитил в магазине продукты и спиртное на 2000 рублей

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Росгвардии, 8 октября в Пскове экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 31-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел продукты питания и спиртные напитки, при этом не заплатив за них. Ущерб составил 2070 рублей.

По данному факту проводится проверка.