Происшествия

Садовый дом и гараж с автомобилем сгорели в Псковском районе

Садовый дом и гараж с автомобилем сгорели в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 8 октября в 13.50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Писковичская волость, д. Купровщина, ул. Новоселов.

В двухэтажном садовом доме размером 12х9 уничтожен огнем второй этаж по всей площади, первый этаж – выгорел изнутри по всей площади.

Сгорел гараж размером 6х5 метров. В гараже сгорел автомобиль «Шевроле Шеви» 1996 года выпуска.

Причина пожара, предварительно - аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования в гараже. Спасено: хозяйственная постройка.

Еще один пожар произошел в 14.49 в Великих Луках, на ул. Усмынская. Сгорела хозяйственная постройка (гараж) размером 3х5 метров. Причина – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина. Спасены жилой дом, хозяйственная постройка.