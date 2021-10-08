Происшествия

Великолучанка прислушалась к рекомендации мошенника и лишилась денег

Пожилая жительница города Великие Луки стала жертвой мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 70-летней великолучанке позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники намереваются незаконное списать ее деньги, а после предложил пожилой женщине перечислить деньги на указанный им «безопасный счет». В итоге пенсионерка прислушалась к рекомендации мнимого банковского служащего и перевела 90 тысяч рублей.

Когда потерпевшая убедилась, что стала очередной жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.