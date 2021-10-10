Происшествия

Четыре автомобиля сгорели в Псковской области на выходных

Четыре автомобиля сгорели в Псковской области на выходных, 9 и 10 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, в субботу, 9 октября, в деревне Карпово Островского района сгорел гараж, а также автомобиль «Форд Транзит» 1998 года выпуска, который находился внутри. Предположительная причина случившегося — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В воскресенье, 10 октября, возгорание произошло в двух гаражах кооператива «Тупик» в Великих Луках. В гараже №17 горел автомобиль «Ниссан Тоте» 2013 года выпуска, огнем повреждено лакокрасочное покрытие автомашины, оплавлены пластиковые элементы. А в гараже №18 выгорело транспортное средство «Шкода Октавиа» 2009 года выпуска. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки в гараже №18.

Кроме того, на улице Клавдии Федоровой в городе Острове горела автомашина «Хендай Терракан» 2002 года выпуска. Огнем поврежден моторный отсек, причина — короткое замыкание в моторном отсеке.