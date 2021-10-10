Происшествия

Баня сгорела в Пскове из-за короткого замыкания в холодильнике

Баня сгорела в Пскове из-за короткого замыкания электропроводки в холодильнике 9 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Пожар произошел на проезде Леона Поземского. А в Великих Луках в этот же день пожарные потушили возгорание в жилом доме на проезде Молодогвардейцев. Причиной возгорания также стало короткое замыкание электропроводки.

В воскресенье, 10 октября, сгорела баня в деревне Карамышево Псковского района. Пожар произошел на улице Западной по причине нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.