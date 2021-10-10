Происшествия

Псковские полицейские раскрыли кражи ноутбука и меда

Ноутбук и модем украли из квартиры псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался безработный, ранее судимый пскович 1984 года рождения. Вечером 7 октября мужчина разбил оконное стекло и проник в квартиру дома в переулке Поселочный в Пскове.

Нарушителя задержали по «горячим следам» и изъяли у него похищенную технику общей стоимостью 33 тысячи рублей. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в совершении кражи подозревают жителя Плюсского района. По версии следствия, вечером 8 октября 35-летний безработный и ранее судимый житель деревни Курея похитил восемь рамок с медом у 80-летней местной жительницы. В ходе проверки выяснилось, что похищенный мед этот мужчина успел продать.