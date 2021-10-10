Происшествия

За поножовщину задержали молодого человека в Новосокольниках

Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека по подозрению в причинении телесных повреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

11 октября в 6.25 наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в одном из домов на улице Шоссейной мужчине нанесли ножевые ранения.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия, где задержали 20-летнего молодого человека, который нанес 33-летнему мужчине несколько ножевых ранений в спину.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции.