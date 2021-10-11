Происшествия

Протоколы оформили на посетителей кальянной в Пскове

Работу кальянной в Пскове проверили сотрудники полиции и администрации области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Рейд проходил в минувшие выходные. Так, на улице Рокоссовского в Пскове незаконно работала кальянная. Поздно вечером заведение было открыто и продавало кальяны. Несмотря на высокий прирост заболеваемости коронавирусом, владельцы не заботились о соблюдении социальной дистанции и наличии масок у посетителей.

На организатора бизнеса составили административный материал по статье 20.6.1 КоАП РФ за предоставление услуг по курению кальянов в общественном месте. Из помещения изъяли 3 кальяна.

На 19 посетителей заведения составили административные протоколы за нахождение в общественном месте без масок и без соблюдения социальной дистанции.