Происшествия

200 человек эвакуировали из здания администрации Псковской области

200 человек эвакуировали из здания администрации Псковской области 11 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Вызов поступил в МЧС в 16.02. В здании областной администрации на улице Некрасова, 23 произошло короткое замыкание электропроводки в распределительном щите в коридоре на 3-м этаже, это стало причиной задымления. «Задымление за пределы щитка не вышло», - уточнили в МЧС. На место были направлены все силы и средства по повышенному номеру вызова.

В ведомстве отметили, что благодаря оперативным действиям все быстро ликвидировали. Были задействованы все пожарные части города Пскова.