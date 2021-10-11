Происшествия

В Ленобласти беременную женщину держали в заложниках неделю

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов спасли 35-летнюю беременную женщину, которую неделю держали в заложниках. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на СК по региону.

Люди, которые держали женщину в заложниках, вымогали у ее гражданского мужа-бизнесмена 10 миллионов рублей.

Семья проживала в Гатчине. 2 октября женщина уехала из дома и не вернулась, а супругу стали приходить угрозы и требования выплатить крупную сумму денег. Мужчина обратился в полицию. Также угрозы поступать матери похищенной женщины.

3 октября был обнаружен автомобиль, на котором пропавшая уехала из дома. Между тем материалы дела поступили в СК по Ленобласти. Было возбуждено уголовное дело, и следователи стали определять круг лиц, которые могли быть причастны к преступлению.

Установлено, что жительницу похитил 51-летний мужчина. Когда его задержали, он признался, что сделал это из-за долга, который якобы имелся у ее мужа. Также подозреваемый назвал адрес квартиры в Мурино, где держат беременную. Ее освободили.

По предварительным данным, за неделю, что женщина находилась в заложниках, ни она, ни ее ребенок не пострадали. Тем не менее потерпевшая намерена пройти после случившегося полное медицинское обследование.