Происшествия

Пскович украл более 60 тысяч рублей из садового дома

Псковича осудили за кражу более 60 тысяч рублей из садового дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что вечером 2 апреля подсудимый, находясь на территории СНТ «Ручеек», незаконно проник в жилой дом через незапертую входную дверь и похитил принадлежащие хозяйке дома 64 000 рублей.

Мужчину осудили за совершение преступления по части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. При этом путем частичного сложения наказаний окончательно суд определил для нарушителя срок отбывания в колонии 2,5 года.

Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшей взыскали материальный ущерб в размере 64 000 рублей.