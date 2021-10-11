Происшествия

«Мазду» подожгли ночью в Псковском районе

Автомобиль «Мазда» сгорел в Псковском районе в ночь на 12 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании транспортного средства 2003 года выпуска в деревне Стремутка поступило в МЧС в 1.10. Предположительная причина - поджог. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы спецтехники и 6 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрирован еще один пожар в жилом доме в деревне Борок Порховского района. Огнем повреждена стена веранды. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неизвестного.