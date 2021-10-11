Происшествия

Два псковича попались на краже продуктов и алкоголя

Двух мужчин задержали за кражу из магазинов на улицах Коммунальной и Советской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Так, 11 октября экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Коммунальной. На месте происшествия росгвардейцы задержали 45-летнего мужчину, который пронес через кассу спиртные напитки, не расплатившись.

В этот же день в магазине на улице Советской сотрудники вневедомственной охраны задержали псковича, который украл из магазина продукты питания.

Граждан передали сотрудникам полиции.