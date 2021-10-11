Происшествия

В выручке двух магазинов в Псковской области нашли фальшивки

В выручке двух магазинов в Псковской области нашли фальшивые деньги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские в псковском финансовом учреждении изъяли фальшивые купюры. Одна из них, номиналом 5 000 рублей, поступила в выручке из Струг Красных. Полиция обнаружила подделку 8 октября. Кроме того, 11 октября фальшивая тысячерублевка поступила в выручке из магазина в Гдове.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.