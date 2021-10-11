Происшествия

Великолучанин оставил двух женщин без украшений и получил срок

Великолучанину назначили 3,5 года колонии за кражу ювелирных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в январе 2019 года 31-летний мужчина похитил украшения на сумму около 104 тысяч рублей у местной жительницы и на общую сумму около 33 тысяч рублей у жительницы Стругокрасненского района. Через некоторое время злоумышленник незаконно проник в магазин, но его задержали росгвардейцы.

Великолучанину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.