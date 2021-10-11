Происшествия

Автомобиль москвички обокрал житель псковской деревни

Подозреваемого в краже имущества из автомобиля москвички задержали полицейские в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, в ночь на 11 октября в деревне Наумово из автомашины ВАЗ-2114, припаркованной у дома на улице Музейной, неизвестный выбил стекла и украл аккумулятор, компрессор, мобильный телефон и другое имущество. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

О случившемся в полицию сообщила 27-летняя москвичка. Она приехала в псковскую деревню к родственникам. Полицейские оперативно разыскали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1988 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъяли. Проводится расследование.