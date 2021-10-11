Происшествия

Кипятильником прижег подругу житель Дедовичского района

Мужчина из Дедовичского района проведет более года в колонии-поселении за нанесение побоев сожительнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что летом подсудимый в пьяном состоянии поссорился с сожительницей. Затем мужчина взял горячий электрический кипятильник и прислонил его к телу женщины. Отмечается, что он и ранее привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание по совокупности приговоров - в итоге он проведет в колонии-поселении 1 год 5 дней. Приговор пока не вступил в законную силу.