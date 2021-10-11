Происшествия

Мужчина на вишневой «Дэу Ланос» пропал в Псковской области

Мужчина 1987 года рождения пропал в Псковской области вечером 10 октября. На своей машине марки «Дэу Ланос» Владимир Полозов уехал со знакомыми в неизвестном направлении и не вернулся. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте»

Пропавший может находиться в Псковской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. В поисковом отряде добавили, что на автомобиле может передвигаться другой человек.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины и транспортного средства, просят обращаться по телефонам: 02 или 8 911 376 76 76.