Происшествия

Садовый дом сгорел в Идрице

Несколько пожаров произошло в Псковской области 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, в 17.38 на улице Островно в поселке Идрица Себежского района сгорел садовый дом размером 10 на 10 метров. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печного отопления.

В 14.41 в Острове на улице Суворова горела баня размером 3 на 3 метра. Огонь повредил кровлю на площади 2 квадратных метра Причиной пожара, по предварительной информации, стало короткое замыкание в чердачном помещении бани.

В 17.00 в Опочке на улице Коммунальной сгорела хозяйственная постройка размером 5 на 3 метра. Постройка выгорела изнутри, сгорел диван. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По этой же причине в 19.30 в Красногородске на улице Советской сгорел пластиковый мусорный контейнер.