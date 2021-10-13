Происшествия

Более миллиона рублей перевели мошенникам две жительницы Псковской области

Великолучанка и жительница Новосокольнического района перевели мошенникам более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, 55-летней жительнице Великих Лук позвонили незнакомцы, они представились сотрудником банка и полицейским. Звонившие сообщили, что кто-то пытается оформить на женщину несанкционированный кредит, предложили ей самой взять кредит в банке и перевести деньги на «безопасный счет». Великолучанка последовала рекомендациям и перевела злоумышленникам 500 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала 58-летняя жительница Новосокольнического района. Она тоже получила кредит на 768 тысяч рублей и перевела деньги аферистам.