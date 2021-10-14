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Происшествия

В Великих Луках продавец шин стал жертвой интернет-мошенников

14.10.2021 12:54|ПсковКомментариев: 0

Житель Великих Лук перевел деньги мошеннику, продавая зимнюю резину на сайте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, 43-летний мужчина разместил в интернете объявление о продаже зимней резины для автомобиля. Ему написал незнакомец, который сообщил о намерении купить товар. Злоумышленник прислал ссылку и попросил великолучанина ввести реквизиты своей карты, чтобы «покупатель» якобы смог перевести деньги за резину.

Вместо поступления оплаты с карты жителя Великих Лук списали 30 тысяч рублей. После этого мужчина обратился в полицию.

Теги: #мошенники #деньги #продажа #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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