Происшествия

В Великих Луках продавец шин стал жертвой интернет-мошенников

Житель Великих Лук перевел деньги мошеннику, продавая зимнюю резину на сайте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, 43-летний мужчина разместил в интернете объявление о продаже зимней резины для автомобиля. Ему написал незнакомец, который сообщил о намерении купить товар. Злоумышленник прислал ссылку и попросил великолучанина ввести реквизиты своей карты, чтобы «покупатель» якобы смог перевести деньги за резину.

Вместо поступления оплаты с карты жителя Великих Лук списали 30 тысяч рублей. После этого мужчина обратился в полицию.