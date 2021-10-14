Происшествия

Грабители отобрали у ребенка в Великих Луках смартфон за 40 тысяч рублей

Двое великолучан отобрали у девочки в подъезде дома смартфон стоимостью 40 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Инцидент произошел в феврале текущего года. 34-летний мужчина и 27-летняя женщина преследовали девочку, а затем с применением силы отобрали смартфон. Великолучанка закрывала рот потерпевшей, чтобы та не смогла позвать на помощь жильцов дома.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы, женщине — 7 месяцев лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.