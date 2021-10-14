Происшествия

Пропавшую 17-летнюю девушку разыскивают в Псковской области

17-летняя Камила Атаджанова пропала в Свердловской области, с 13 октября ее местоположение неизвестно. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», подросток может находиться в Псковском регионе.

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы девушки: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, темно-каштановые длинные волосы, карие глаза.

Пропавшая была одета в черную куртку, черные спортивные штаны и белые кеды. С собой у нее был черный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.