Происшествия

Нарушение правил эксплуатации газового оборудования привело к пожару в Псковском районе

Нарушение правил эксплуатации газового оборудования стало, по предварительной информации, причиной пожара в хозяйственной постройке в деревне Залединье Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании на улице Кисели поступила 14 октября в 15.19. Хозяйственная постройка размером 5 на 4 метра сгорела полностью.

В тот же день в Пскове в двух местах горели мусорные контейнеры. В 16.40 загорелся контейнер у дома №91 на Рижском проспекте, а в 18.02 - в переулке Олега Зобова.

Сегодня, 15 октября, в 02.39 в Пустошке на улице Октябрьской сгорел гараж размером 5 на 3 метра. Огонь повредил гараж изнутри по всей площади. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри гаража.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые рекомендации по правильной эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях.

Любое газовое оборудование необходимо приобретать только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. При продаже газовые аппараты должны быть снабжены инструкцией по эксплуатации.

Газовую плиту следует располагать на расстоянии не менее пяти сантиметров до стены (перегородки). При расположении плиты у горючей стены или перегородки их необходимо оббить сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.

Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа.

Необходимо организовывать проверку газового оборудования ежегодно.

По общему правилу, прежде чем открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную спичку к горелке, и только после этого откройте кран. Во избежание отравлений проверьте тягу перед розжигом, сразу после включения газовых приборов и в течение их работы следите за исправностью вентиляционных каналов и за тем, чтобы пламя конфорки не гасло. Следите за тем, чтобы газ не шел «впустую».

Безусловно, газовую плиту следует содержать в чистоте, нельзя допускать её загрязнения; корпусы горелок и их колпачки регулярно нужно промывать теплой мыльной водой. Постоянно проветривайте помещение, особенно перед сном.

Категорически запрещается:

устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;

сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава, чтобы не допустить утечки газа;

присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование;

применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использоваться только мыльная эмульсия);

оставлять без присмотра работающие газовые приборы;

допускать к пользованию газовым оборудование детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования;

располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа необходимо:

немедленно прекратить использование прибором;

перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе;

организовать охрану загазованного места;

проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение;

обеспечить проветривание помещения;

вывести людей из загазованной зоны;

вызвать аварийную газовую службу.

Таким образом, для того чтобы избежать бед, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования в быту, соблюдайте соответствующие правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит не только сохранность ваших жизни и здоровья, но и безопасность ваших близких и соседей.