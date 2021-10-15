Происшествия

Рецидивист чуть не зарезал пенсионерку под Псковом

Полиция задержала жителя Ленинградской области, ударившего псковскую пенсионерку ножом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, инцидент произошел вечером 13 октября в деревне Струбач. Ранее неоднократно судимый 35-летний ленинградец скрывался после совершения очередного преступления в одном из дачных домов в Псковском районе, куда проник незаконно.

По данным следствия, фигурант приехал в гости к родственникам. На улице в деревне Струбач он встретился с 72-летней пенсионеркой. Будучи в нетрезвом состоянии в ходе разговора мужчина несколько раз ударил псковичку ножом, а затем скрылся. Пенсионерку доставили в больницу.

Мужчину разыскали и задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.