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Великолукский суд вынес приговор москвичу за дачу взятки сотруднику колонии

Великолукский городской суд вынес приговор 38-летнему жителю Московской области за дачу взятки должностному лицу через посредника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что с 1 ноября 2018 года по 18 февраля 2019 года мужчина, отбывая наказание в ИК-5, дал взятку сотруднику колонии (ранее уже осужденному), чтобы тот позволил пронести в учреждение запрещенные предметы.

Житель Московской области приговорен с учетом смягчающих обстоятельств и состояния его здоровья к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.