Происшествия

Пожизненный срок грозит двум мужчинам за изготовление наркотиков в Псковской области

Жителя Санкт-Петербурга и Республики Казахстан будут судить за производство и распространение особо крупной партии наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчины вступили в организованную группу по сбыту наркотиков через интернет-магазин. Участники раскладывали запрещенные вещества по тайникам-«закладкам». Позже двое мужчин начали сами производить запрещенные вещества в арендованном доме в Плюсском районе.

В их доме обнаружили и изъяли более 1,4 кг синтетических наркотиков, а также химические реактивы и специальное оборудование.

За сбыт мужчинам грозит до года колонии, за производство наркотиков — до пожизненного лишения свободы.

Напомним, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области изъяли мефедрон. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое безработных мужчин молодых людей 1999 года рождения.