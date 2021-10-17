Происшествия

Пять пожаров произошло за два дня в Псковском районе

Пять пожаров произошло в Псковском районе за два дня, 15-16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Так, 15 октября в деревне Хохлы сгорели баня и хозяйственная постройка. Пожар начался в 10.30 из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи в бане. По аналогичной причине в 16.56 в СНТ «Сады Высоцкие» в дачном доме загорелась сажа в дымоходе.

А в 18.37 из-за короткого замыкания в электрощите произошел пожар в жилом доме в деревне Федотово-Харитоново. Огнем повреждена стена на площади 2 кв. метра.

16 октября в 19.56 в деревне Быстрецово сгорело бесхозное строение. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Еще один пожар случился в 22.51 в деревне Малая Гоголевка, там горела баня.