Происшествия

Великолучанин отправится в колонию за повторное нетрезвое вождение

Великолучанин отправится в колонию за повторное нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что 23 августа 28-летний великолучанин в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля и начал движение по городу Великие Луки. По пути следования его остановили дорожные инспекторы. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. Однако в суде мужчина полностью признал вину. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства.

Водителя признали виновным в совершении преступления по части 2 статьи 264 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также лишили водительских прав на 5 лет.