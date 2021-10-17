Происшествия

Около 100 банок энергетиков нашли у обокравших гдовский магазин подростков

Двух подростков из Ленинградской области подозревают в хищении энергетических напитков в гдовском магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, днем 17 октября из двух магазинов на улицах Карла Маркса и Никитина молодые люди украли 18 банок энергетического напитка. Подозреваемыми оказались два подростка из города Кингисеппа, юноши 2005 и 2009 годов рождения.

По версии следствия, они приехали в Гдов на автомобиле своего 20-летнего знакомого и решили украсть интересовавшие их напитки. Незаметно для продавцов они загрузили рюкзак банками энергетика и попытались скрыться. Однако, заметили в ведомстве, их незаконные действия не остались без внимания полицейских. Более того, в ходе разбирательства у молодых людей обнаружили еще 80 банок энергетического напитка.

«Есть основания полагать, что они были похищены за пределами региона. К сожалению, оба подростка, по имеющейся информации, и ранее не отличались законопослушным поведением», - рассказали в УМВД.

В настоящее время причиненный ущерб устанавливается. В рамках проводимой проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.