Происшествия

35-летний мужчина пропал в Невельском районе

35-летний Андрей Ширко пропал в деревне Асницы Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 23 сентября.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, русые волосы и серые глаза. Был одет в коричневый свитер, темно-синие брюки, резиновые тапки, темную с белыми полосами шапку. С собой был белый пакет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.