Происшествия

Полмиллиона рублей перевели мошенникам жительницы Пскова

Полмиллиона рублей перевели мошенникам девушка и пенсионерка в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, 24-летней девушке позвонили неизвестные под видом сотрудника банка и полицейского. Они заявили, что кто-то пытается оформить несанкционированный кредит на псковичку. Мошенники предложили собеседнице самой взять кредит, а затем перевести денежные средства на «безопасный» счет. Так, горожанка перевела 280 тысяч рублей.

По такой же схеме обманули и 64-летнюю пенсионерку. Она перевела мошенникам 221 тысячу рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.