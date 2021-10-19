Происшествия

За незаконное хранение дымного пороха острович получил условный срок

За незаконное приобретение и хранение дымного пороха житель Островского района получил условный срок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Известно, что мужчина купил дымный порох массой 385 грамм, который перенес к себе домой, где незаконно хранил до момента его изъятия сотрудниками полиции.

Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился полностью. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступления.

Островича признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 месяцев условно, с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор пока не вступил в силу.