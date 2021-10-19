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Псковичи стали фигурантами уголовного дела из-за кражи фломастеров

Трое псковичей стали фигурантами уголовного дела из-за кражи фломастеров в одном из сетевых книжных магазинов областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Псковичи украли из торгового зала фломастеры на сумму более 5000 рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Первый заместитель прокурора города Пскова признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела.