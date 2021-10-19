Происшествия

Пскович избил ведром мастера автосервиса

Сотрясение мозга получил мастер по ремонту автомобилей после общения с жителем Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в июне мужчина обратился в автосервис, чтобы отремонтировать свой автомобиль. Обговорив стоимость и объем работы, мастер принялся за ремонт. Спустя несколько дней собственник автомашины приехал в сервис, чтобы проверить ход ремонта. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого водитель вылил ведро воды на оппонента и этим же ведром несколько раз ударил по голове.

Мастер получил раны и кровоподтеки, а также сотрясение головного мозга. В пресс-службе отметили, что между рабочим и заказчиком никакого договора не заключалось.

Уголовное дело направили в суд. Хозяину автомобиля грозит до двух лет колонии, добавили в ведомстве.