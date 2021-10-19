Происшествия

Мошенники нажились на желании псковички посетить Петербург

Жительница Пскова хотела уехать в другой город и стала жертвой мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Потерпевшая намеревалась воспользоваться популярным интернет-сервисом для поиска попутчиков и оплатить поездку по маршруту Псков - Санкт-Петербург. Однако, как оказалось, оплату в размере 5 тысяч рублей она перевела на счет злоумышленников.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.