Происшествия

Великолучанин застрелил соседа из охотничьего ружья за разбитое окно

53-летний великолучанин убил соседа за разбитое окно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что ранее, в 2020 году, между подсудимым и потерпевшим сложились неприязненные отношения. В июне 2020 года потерпевший пытался достучаться в дверь квартиры подсудимого. Затем вышел на улицу и бросил камень в окно, которое разбилось.

Тогда подсудимый взял из сейфа официально зарегистрированное на его имя гражданское охотничье гладкоствольное ружье, подошел к разбитому окну и произвел один прицельный выстрел в потерпевшего, находящегося на улице на расстоянии не менее 5 метров. Последний получил ранение живота, от этого у него развился травматический шок, из-за чего он впоследствии умер в больнице.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал противоправность поведения потерпевшего, которое и стало поводом для преступления. Кроме того, смягчающими обстоятельствами стали частичное признание подсудимым своей вины, принятие мер к возмещению ущерба причиненного преступлением, принесение в суде извинений потерпевшей стороне, а также состояние здоровья подсудимого.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.