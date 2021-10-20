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Псковские полицейские задержали серийного мошенника в Новосибирске. ВИДЕО

Укравшего более 1,5 млн рублей мошенника задержали псковские полицейские в Новосибирске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, 35-летний уроженец Новосибирска с августа по середину октября 2021 года совершил несколько хищений у псковичей на сумму от 50 до 500 тысяч рублей. Общий причиненный материальный ущерб составляет более 1,5 миллиона рублей. Ранее мужчина привлекался к ответственности за аналогичное преступление и отбывал наказание в колонии строгого режима.

Мошенник звонил «жертвам» и представлялся родственником, попавшим в беду. Псковичам подозреваемый предлагал решить все по телефону и предотвратить возможное уголовное наказание за совершенное ДТП. За деньгами приезжал таксист. Им мужчина пояснял, что деньги – это возвращенный приятелем долг, средства нужно положить через ближайший банкомат на счет. При этом аферист использовал для переводов карту третьих лиц, которым обещал проценты с переводов.

В Новосибирске подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пскову и коллеги из областного управления МВД. Задержанный пояснил, что после каждого удачного звонка он менял сим-карту и смартфон, а старые средства связи утилизировал – выкидывал в реку.

В настоящее время по данному факту возбуждено 9 уголовных дел по признакам преступления. Еще в 5 аналогичных мошенничествах фигурант признался во время следственных действий. Полиция установила и опросила тех, на чьи имена были оформлены банковские карты.

При проведении обыска у молодого человека изъяли мобильный телефон. В нем обнаружили истории поисковых запросов – новосибирец искал службы такси в Пскове и адреса банкоматов. Расследование уголовного дела продолжается.