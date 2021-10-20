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В Пскове возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка

20.10.2021 16:48|ПсковКомментариев: 0

В Пскове возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

19 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле железнодорожных путей в Пскове тела новорожденного ребенка. По предварительным данным медицинского судебного исследования, погибшей является живорожденная девочка. По данному факту следователи ведомства возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Тело ребенка обнаружила собака, которую выгуливала женщина.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Теги: #следственный комитет РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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