Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу двух бутылок водки

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

20 октября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 34-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел две бутылки водки, не заплатив за них. Ущерб составил 1299 рублей.

По данному факту проводится проверка.