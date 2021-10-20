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Росгвардейцы задержали псковича за кражу двух бутылок водки

21.10.2021 10:33|ПсковКомментариев: 2

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

20 октября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 34-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел две бутылки водки, не заплатив за них. Ущерб составил 1299 рублей.

По данному факту проводится проверка.

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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