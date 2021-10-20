Происшествия

Контрабанду ювелирных изделий на 2 млн рублей пресекли псковские таможенники

Австриец попытался незаконно провезти через пропускной пункт Бурачки золотые и серебряные украшения на 2 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

У гражданина Австрии в салоне автомобиля обнаружили 2 784 изделия, общим весом более 62 кг. По заключению эксперта, 674 предмета украшений из общего количества сделаны из драгоценных металлов, драгоценных камней и природного жемчуга. Их масса - более 3,3 кг, а рыночная стоимость превышает 1,8 млн рублей.

Цепи, броши, подвески, кольца, браслеты и другие изделия из драгоценных металлов и камней изъяли сотрудники таможни.

По факту незаконного перемещения стратегически важных товаров в крупном размере в отношении гражданина Австрии возбуждено уголовное дело.