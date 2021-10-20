Происшествия

Пскович ударил знакомого молотком и получил условный срок

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, ударившего знакомого молотком по голове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В ночь на 7 мая 2020 года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и потерпевшим возникла ссора на почве неприязненных отношений. Вопреки неоднократным требованиям хозяина гость не хотел покидать его жилище. В результате конфликта мужчина нанес знакомому удар молотком. Гость получил открытую черепно-мозговую травму.

При назначении наказания суд учел полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, его преклонный возраст и состояние здоровья, а также поведение самого потерпевшего. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.