Происшествия

Контрабандистов обнаружили в лесу псковские пограничники

Четырех молодых людей задержали пограничники за контрабанду сигарет в лесу в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В лесу в районе населенного пункта Унтино пограничники задержали четырех россиян, которые шли к государственной границе, перенося на себе коробки с сигаретами.

Выяснилось, что молодые люди планировали незаконно переместить из России в Латвию более 4200 пачек табачных изделий. По предварительной оценке, стоимость контрабанды составила 400 тысяч рублей.

Сигареты изъяли для экспертизы. Проводится проверка.