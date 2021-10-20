Происшествия

Псковичка ударила ножом знакомого за аморальное поведение и села в тюрьму

Жительницу города Пскова привлекли к уголовной ответственности за причинение опасного для жизни вреда здоровью человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

11 февраля в ходе ссоры с потерпевшим женщина в состоянии опьянения ударила его ножом в живот. При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, аморальное поведение потерпевшего, которое стало поводом для конфликта.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.