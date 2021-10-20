Происшествия

Знакомство в баре обернулось для псковича потерей денег и телефона

Деньги и телефон отобрал пьяный безработный пскович у мужчины после знакомства в баре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, днем 12 октября возле дома по Рижскому проспекту некий мужчина с применением насилия открыто похитил деньги и мобильный телефон у 34-летнего горожанина, после чего скрылся. Причиненный ущерб составил 28 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию только 21 октября. Сотрудники правоохранительных органов разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за грабежи и кражи.

По данным следствия, пскович познакомился с подозреваемым случайно в одном из баров города. И они вместе распивали спиртное. Злоумышленник увидел, что у мужчины есть деньги, и решил их украсть. Заодно он похитил мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.